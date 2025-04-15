В Башкирии благодаря господдержке появилась ремесленная «Мастерская чудес»

В прошлом году в Благовещенском районе предпринимателям оказали поддержку на запуск и развитие бизнеса на сумму чуть более 10 миллионов рублей. В муниципалитете уделяют внимание мастерам ремесленных дел, их количество за последние годы выросло. В городе работает площадка, которая их объединила.

Полтора года назад в Благовещенске заработала «Мастерская чудес». Идейный вдохновитель Александра Елпаева, будучи в декрете, научилась собирать букеты из мыла. Позже возникла идея объединить несколько ремесленников на одной площадке. Мастерица воспользовалась мерой господдержки, заключив соцконтракт, реализовала свою идею.

Два месяца назад свое дело начала и Ирина Заболоцкая. Создавать ватные игрушки научилась тоже в декрете. В мастерской есть возможность купить ее работы и творения других умельцев. Изделия имеют спрос, а к фестивалю «Благовест» предприниматель создала новую куклу.

С 2020 года в районе стало больше ремесленников. Если тогда художественными промыслами занимались 10 человек, то сейчас в пять раз больше. Возможность получить поддержку стартапу или уже делу, которое есть, можно и с помощью других реализуемых мер.