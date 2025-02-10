В УГЗ Уфы подвели итоги 2024 года

Ликвидация наводнений и пожаров, поиск и спасение людей, безопасный отдых и другие важные направления. В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты подвели итоги прошлого года и наметили важные задачи на 2025-й. Это подготовка к предстоящему весеннему половодью, празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и купальному сезону.
В зале заседаний администрации Уфы собрались те, кто изо дня в день занимается безопасностью горожан, чтобы отметить достижения, сделать работу над ошибками и выстроить новые планы на 2025 год.
Работа проделана немалая. Единой дежурно-диспетчерской службой города отработано более 1 млн 200 тыс. обращений граждан, среди них вызов экстренных служб, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и консультативная помощь. Ликвидировано порядка 1700 пожаров, в результате которых пострадали 50 человек. Поисково-спасательным отрядом Уфы в течение года выполнено почти 3000 выездов, спасено более 220 человек.
Спасатели проводили открытые уроки для студентов и школьников, рейды, дни открытых дверей, квесты и акции. В прошлом году в Уфе был организован ситуационный центр. А сегодня уже решаются новые задачи. В частности, как обезопасить людей от угрозы атак БПЛА.
В финале мероприятия руководителям и специалистам организаций столицы вручили медали, нагрудные знаки и благодарственные письма. Свои награды получили и сотрудники, внесшие свой вклад в развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.