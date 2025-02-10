В УГЗ Уфы подвели итоги 2024 года

По итогу 2024 года практически по всем показателям у нас и на пожарах, и на воде, и в других ЧС у нас меньше происшествий по сравнению с 2023 годом. И в 2025 году у нас также все силы и средства готовы. Впереди нас ждёт и паводок. Как раз мы видим, что потепление, в том числе и температуры, идёт.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан