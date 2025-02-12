В Уфе прошла «Эстафета успешности» для людей с ОВЗ

Как найти свое призвание, обсуждали накануне в Межвузовском кампусе Уфы. Там прошла встреча в формате открытого разговора для людей с инвалидностью «Эстафета успешности». Башкортостан стал одним из 10 регионов России, где реализуется проект. Присоединиться к эстафете можно было и в онлайн-формате. Участниками стали представители работодателей, в частности, крупного ритейлера, представители Минтруда республики, а также уже осуществившие свой бизнес предприниматели.

Еще на реабилитации Владислав познакомился с техникой бисероплетения и вдохновился на создание новых шедевров. Так, сначала мастерил ночники и штукатулки, потом разработал наконечники для тактильных тростей для мобильности незрячих людей. Начать свое дело помогли специалисты центра занятости.

Я вот написал бизнес-план, подали, прошли. Супруга мне помогала со станками, искала, где что купить. Владислав Глухов, предприниматель

И это один из главных советов, который дал Владислав Глухов уже на встрече проекта «Эстафета успешности». Участники обсудили вопросы принятия инвалидности, поддержания здоровья, выбора профессии и возможностей реализации.

Осенью 2022 года я получил ранение, а потом примерно год проходил реабилитацию, протезировался, переехал в Уфу и обратился в фонд «Защитники Отечества». Там полностью проконсультировали и направили в центр занятости. Ильгиз Ахунов, ветеран специальной военной операции

В Башкортостане уделяют особое внимание людям с ограниченными физическими возможностями, внедряют новые меры поддержки инвалидов, расширяется перечень предоставляемых услуг. Также в прошлом году в Уфе открылся детский образовательно-реабилитационный центр «Салют», в котором будут учиться и укреплять здоровье особенные детишки со всей республики. В Уфе запустили и социальное такси для маломобильных граждан. Теперь важно организовать работу по социализации и трудоустройству. Так, в одной из торговых сетей уже работают 11 сотрудников с инвалидностью.