В Уфе прошла «Эстафета успешности» для людей с ОВЗ

Как найти свое призвание, обсуждали накануне в Межвузовском кампусе Уфы. Там прошла встреча в формате открытого разговора для людей с инвалидностью «Эстафета успешности». Башкортостан стал одним из 10 регионов России, где реализуется проект. Присоединиться к эстафете можно было и в онлайн-формате. Участниками стали представители работодателей, в частности, крупного ритейлера, представители Минтруда республики, а также уже осуществившие свой бизнес предприниматели.
Еще на реабилитации Владислав познакомился с техникой бисероплетения и вдохновился на создание новых шедевров. Так, сначала мастерил ночники и штукатулки, потом разработал наконечники для тактильных тростей для мобильности незрячих людей. Начать свое дело помогли специалисты центра занятости.
И это один из главных советов, который дал Владислав Глухов уже на встрече проекта «Эстафета успешности». Участники обсудили вопросы принятия инвалидности, поддержания здоровья, выбора профессии и возможностей реализации.
В Башкортостане уделяют особое внимание людям с ограниченными физическими возможностями, внедряют новые меры поддержки инвалидов, расширяется перечень предоставляемых услуг. Также в прошлом году в Уфе открылся детский образовательно-реабилитационный центр «Салют», в котором будут учиться и укреплять здоровье особенные детишки со всей республики. В Уфе запустили и социальное такси для маломобильных граждан. Теперь важно организовать работу по социализации и трудоустройству. Так, в одной из торговых сетей уже работают 11 сотрудников с инвалидностью.
Проект «Эстафета успешности» – еще одна возможность для людей увидеть успешные примеры самореализации и сделать первый шаг, чтобы найти свое призвание.