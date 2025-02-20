В Минсемьи Башкирии подвели итоги 2024 года

В Уфе прошло расширенное заседание коллегии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, где были подведены итоги за прошлый год. Был запущен ряд проектов, которые касаются и заботы о людях с ОВЗ, внимания к семьям, решения кадровых вопросов.

Для Константина здесь всё сошлось идеально. Молодой человек вернулся из армии. Искал работу. Как раз в это время в Аургазинский район приехали рекрутеры ОДК-УМПО. И предложили вахту. Башкирскую вахту. Так называется проект, инициированный министерством семьи, труда и соцзащиты населения. Жителей республики приглашают на работу, но не за тысячи километров от дома. Трудоустройство на предприятиях своего региона.

Проект позволил многим жителям отказаться от вахты на севере. Тем самым не покидая надолго свои семьи. Предприятия выезжают в районы и города республики, где проводят встречи и набор сотрудников. Только на УМПО таким образом удалось привлечь почти 600 человек.

В прошлом году показатель безработицы в республике обновил исторический минимум за все время наблюдений. В республике он ниже среднероссийского, об этом на итоговой коллегии Министерства семьи, труда и соцзащиты населения заявила руководитель ведомства Ленара Иванова.

Прошедший 2024-й в стране был объявлен Годом семьи, в республике — Годом заботы о людях с ОВЗ. Как раз эта работа и ложится на министерство. Так, в республике открылся еще один центр полезной дневной занятости для людей с инвалидностью.

То, что большинству людей кажется обычным делом, для них — навыки, которым приходится упорно учиться. Благодаря помощи наставников ребята осваивают шитье, столярное и гончарное мастерство, учатся готовить еду, вести домашний быт.

Ещё один проект, запущенный для людей с ОВЗ, — социальное такси. Благодаря этой услуге дети-инвалиды и взрослые инвалиды первой группы смогут бесплатно доезжать до специализированных учреждений. Воспользоваться социальным такси можно 4 раза в месяц.

Сделать чью-то жизнь чуточку лучше может каждый. В прошлом году в республике стартовал проект «Азык-тулек» банка еды «Русь». Желающие покупают продукты или бытовую химию, которую затем передают нуждающимся.