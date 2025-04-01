В Башкирии разрабатывают новые способы защиты картофеля

В Башкортостане ученые разрабатывают биопестициды нового поколения. Речь идёт о препаратах, которые должны защитить картофель от вирусных заболеваний и грибков. А еще повысить урожайность сельхозкультуры. Проект ведется за счёт гранта Российского научного фонда, причем свой интерес проявляют ученые из Беларуси.

А именно применения новейших биопрепаратов на картофеле сорта «Башкирский». Ведь в составе биопестицидов компоненты эндофитных бактерий и хитозана — природного вещества, полученного из панцирей ракообразных существ. Перед посадкой корнеплодов и до цветения, то есть дважды, специалисты распыляли средством листья растений.

Два образца картофеля. В этом варианте применяют биопрепарат, а здесь нет. Результаты показывают, что использование биопестицидов благоприятно действует на растение. Фаза цветения наступает раньше на десять дней.

Разработчики говорят, препарат призван защитить сельхозкультуру не только от засухи и влаги, но и от вирусных заболеваний и грибков.

Повышается урожайность и качество клубней. Повышается содержание крахмала. Любовь Яруллина, ведущий научный сотрудник института биохимии и генетики УФИЦ РАН

Тем временем научные сотрудники анализируют с помощью центрифуги молекулы рибонуклеиновой кислоты картофеля. Изучение биохимических параметров растения — процесс не быстрый. На исследование частиц ДНК и РНК уходит от одного до трёх месяцев.

Первые результаты того, что хитозаны. Кофейная кислота, феруловая кислота более удачно повлияли на развитие растения, на клубни картофеля. Они стали более устойчивыми. Ильдус Фаткуллин, аспирант

Ученые заняты проектом уже третий год. Осуществляют за счет гранта Российского научного фонда в размере семнадцати миллионов рублей. Интерес к разработке биопестицидов проявляют и ученые из Беларуси.

В рамках зеленой революции для защиты растений используются экологически чистые препараты. И в первую очередь препараты на основе микроорганизмов. В перспективе мы будем подавать заявку на патент. Любовь Яруллина, ведущий научный сотрудник института биохимии и генетики УФИЦ РАН