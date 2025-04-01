В Башкирии разрабатывают новые способы защиты картофеля

В Башкортостане ученые разрабатывают биопестициды нового поколения. Речь идёт о препаратах, которые должны защитить картофель от вирусных заболеваний и грибков. А еще повысить урожайность сельхозкультуры. Проект ведется за счёт гранта Российского научного фонда, причем свой интерес проявляют ученые из Беларуси.
А именно применения новейших биопрепаратов на картофеле сорта «Башкирский». Ведь в составе биопестицидов компоненты эндофитных бактерий и хитозана — природного вещества, полученного из панцирей ракообразных существ. Перед посадкой корнеплодов и до цветения, то есть дважды, специалисты распыляли средством листья растений.
Два образца картофеля. В этом варианте применяют биопрепарат, а здесь нет. Результаты показывают, что использование биопестицидов благоприятно действует на растение. Фаза цветения наступает раньше на десять дней.
Разработчики говорят, препарат призван защитить сельхозкультуру не только от засухи и влаги, но и от вирусных заболеваний и грибков.
Тем временем научные сотрудники анализируют с помощью центрифуги молекулы рибонуклеиновой кислоты картофеля. Изучение биохимических параметров растения — процесс не быстрый. На исследование частиц ДНК и РНК уходит от одного до трёх месяцев.
Ученые заняты проектом уже третий год. Осуществляют за счет гранта Российского научного фонда в размере семнадцати миллионов рублей. Интерес к разработке биопестицидов проявляют и ученые из Беларуси.
Участники испытаний надеются на то, что будущий биопрепарат положительно повлияет на сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности страны.