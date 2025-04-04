В Башкирии аграрии начали работу на полях на 20 дней раньше

Примерно на 20 дней раньше среднемноголетних значений. Аграрии Куюргазинского района уже неделю как вышли на поля. В первую очередь земледельцы закрывают влагу и ведут подкормку озимых культур. Даже прошедший накануне дождь лишь на время остановил работы.

Перезимовали неплохо. По крайней мере, по оценкам Россельхозцентра, состояние озимых культур на полях Куюргазинского района удовлетворительное. Чтобы дальше растения хорошо развивались и дали в будущем богатый урожай, необходимо их подкормить удобрениями.

На северных склонах местами ещё снег, а вот южные уже подошли, говорят земледельцы. Такой ранней весны они не помнят. Техника вышла на поля 29 марта. Прогнозам на 100% они не доверяют. Прошлое лето, говорили, будет жарким, но это не сбылось. Всё же в районе готовятся к засухе. Явление в этих краях не редкое, да и предпосылки есть.

Площадь пашни в Куюргазинском районе — 106 тысяч гектаров. Этой весной яровой сев предстоит провести на площади 79 тысяч гектаров. Помимо зерновых, здесь выращивают технические, в том числе высокомаржинальные культуры. Такие как лён и соя.