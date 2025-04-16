Глава Башкирии встретился с лидерами студенческого самоуправления

Формула студенческого успеха. Радий Хабиров на встрече с активом вузов дал советы, как проводить время с пользой. Сегодня в Геномном центре прошел форум с представителями студенческого сообщества.

Мероприятие прошло в формате диалога. Глава региона, в частности, вспомнил свои годы учёбы в университете, где он возглавлял студсовет. По его словам, этот период нужно посвятить обучению, читать много книг, заниматься спортом и общественной работой, а также проводить побольше времени с любимыми людьми.

Также Радий Хабиров рассказал о поддержке, на которую может рассчитывать молодежь. О том, что действующие меры эффективны, говорят цифры. Раньше число тех, кто покидал республику, было больше. Теперь же ситуация иная: порядка 4,5 тыс. студентов из других регионов приезжают получать новые знания в вузы Башкортостана. Радий Хабиров на встрече поделился воспоминаниями о собственной студенческой жизни.

Я был председателем студсовета в общежитии № 5 Башкирского государственного университета. Это была очень хорошая школа общественной деятельности, она даёт хорошие возможности для дальнейшей карьеры. Идеальный рецепт успеха – когда вы получаете знания и устраиваетесь на работу по специальности. Конечно, так бывает не всегда, это выбор каждого человека. При этом важно понимать преимущества профобразования. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан