99-летнему ветерану ВОВ из Башкирии подарили орденскую планку

В Благоварском районе сотрудники отделения Социального фонда страны преподнесли подарок ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ключникову — орденскую планку. 99-летнему фронтовику уже непросто носить тяжелый пиджак с десятками орденов и медалей. Чествование прошло в центре общения старшего поколения.
Николаю Ключникову было всего семнадцать лет, когда в 1943 году он был призван на фронт. Начав службу пограничником, участвовал во многих сражениях. После трех ранений и контузий фронтовик в конце июля 45-го вернулся на родину. Среди наград — орден Отечественной войны второй степени, медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги».
Также в отделении чествовали и участников СВО. Встреча по сути стала эстафетой поколений защитников. Перед воинами выступили школьники с концертными номерами. Бойцов поздравили руководство муниципалитета и отделения Соцфонда в республике.