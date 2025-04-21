99-летнему ветерану ВОВ из Башкирии подарили орденскую планку

Николаю Ключникову было всего семнадцать лет, когда в 1943 году он был призван на фронт. Начав службу пограничником, участвовал во многих сражениях. После трех ранений и контузий фронтовик в конце июля 45-го вернулся на родину. Среди наград — орден Отечественной войны второй степени, медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги».