В Уфе прошел открытый турнир по армейскому рукопашному бою

Это традиционный старт, посвященный памяти сотрудников специального отряда быстрого реагирования МВД по Республике Башкортостан. Они погибли в Чечне при выполнении служебного долга 22 апреля 1995 года.
Соревнования начались с минуты молчания и слов напутствия в адрес участников турнира, которые произнесли почетные гости мероприятия, в числе которых были офицеры Управления Росгвардии по Республике, родители погибших сотрудников. В их честь ежегодно на татами выходят как молодые, так и опытные спортсмены.
В этом году в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов со всей Республики. Юноши 12-18 лет состязались по армейскому рукопашному бою, а мальчики 9-11 лет — по тактической стрельбе.