В Уфе прошел открытый турнир по армейскому рукопашному бою

Это традиционный старт, посвященный памяти сотрудников специального отряда быстрого реагирования МВД по Республике Башкортостан. Они погибли в Чечне при выполнении служебного долга 22 апреля 1995 года.

Соревнования начались с минуты молчания и слов напутствия в адрес участников турнира, которые произнесли почетные гости мероприятия, в числе которых были офицеры Управления Росгвардии по Республике, родители погибших сотрудников. В их честь ежегодно на татами выходят как молодые, так и опытные спортсмены.

Этот турнир не только память, этот турнир — урок мужества, урок для тех будущих наших защитников, который явно говорит о том, что нужно любить, защищать нашу Родину, это большой пример для нашей молодежи. Валентина Щекотурова, мать младшего лейтенанта милиции Андрея Щекотурова