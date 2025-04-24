Участник СВО из Башкирии: «Считаю своим долгом защищать Родину»

С первых дней специальной военной операции жители Башкирии проявили сплоченность и встали плечом к плечу на защиту Родины. Один из таких отважных бойцов — позывной «Хабиб».

Осенью 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону боевых действий. Сейчас «Хабиб» служит водителем роты материального обеспечения 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». За свои заслуги был удостоен медали «Участнику специальной военной операции».

Военнослужащий родом из деревни Бельский Кармаскалинского района. Ранее он работал водителем скорой помощи в Уфе. В 1990 году проходил срочную службу в Челябинской области. Вместе с супругой они воспитывают троих детей.

Боец активно занимается доставкой гуманитарных грузов, которые обеспечивают необходимую поддержку его товарищам по службе. «Хабиб» отмечает, что помощь из тыла облегчает их работу на фронте и вдохновляет на Победу.

Интересно, что вслед за «Хабибом» в зону спецоперации отправился и его сын с позывным «Давлик», который также служит в составе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». После краткосрочного отпуска «Хабиб» снова вернулся в зону боевых действий.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).