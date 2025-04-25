В Уфе центр «Защитник» продолжает набор на военную службу по контракту

В режиме «единого окна». Центр «Защитник» в Уфе продолжает набор на военную службу по контракту. Желающие встать на защиту интересов страны в одном месте могут пройти медицинское обследование, открыть банковскую карту и оформить необходимые для службы документы.

В центре созданы все условия для комфортного пребывания будущих военнослужащих. Предусмотрены трёхразовое питание и жилые помещения. Все услуги оказываются бесплатно.