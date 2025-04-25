В Уфе центр «Защитник» продолжает набор на военную службу по контракту

В режиме «единого окна». Центр «Защитник» в Уфе продолжает набор на военную службу по контракту. Желающие встать на защиту интересов страны в одном месте могут пройти медицинское обследование, открыть банковскую карту и оформить необходимые для службы документы.
В центре созданы все условия для комфортного пребывания будущих военнослужащих. Предусмотрены трёхразовое питание и жилые помещения. Все услуги оказываются бесплатно.
Центр принимает мужчин с 18 до 65 лет, пребывающих в запасе, а также не проходивших воинскую службу, готовых уехать в зону СВО. Прописка в Башкортостане не обязательна. Пункт принимает жителей любых регионов. Главное, чтобы были здоровы и готовы выполнять боевые задачи.