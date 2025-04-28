В Уфе состоялся вечер памяти Эдуарда Хизбуллина

В Уфе прошел вечер памяти, посвященный Эдуарду Хизбуллину. Наш коллега после нескольких лет работы на телеканале БСТ трудился в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сын отца, который прошел боевые действия в Афганистане, принял решение отправиться на спецоперацию и пополнил ряды добровольцев.