В Уфе состоялся вечер памяти Эдуарда Хизбуллина

В Уфе прошел вечер памяти, посвященный Эдуарду Хизбуллину. Наш коллега после нескольких лет работы на телеканале БСТ трудился в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сын отца, который прошел боевые действия в Афганистане, принял решение отправиться на спецоперацию и пополнил ряды добровольцев.
В августе 2024 года при исполнении служебного долга Эдуард Хизбуллин погиб. В память о нем прошел вечер в национальной библиотеке имени Валиди. Родители, супруга, дочери, друзья, коллеги — все собрались, чтобы поделиться своими воспоминаниями.