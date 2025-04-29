Бойцы из Уфы вернулись в зону СВО после отпуска

Из Уфы в зону СВО отправилась очередная группа бойцов после двухнедельного отпуска. Провожать военнослужащих собрались традиционно на площади «Уфа-Арена». Солдаты большую часть времени провели дома, с родными и близкими, решали накопившиеся вопросы и бытовые проблемы. Некоторые даже успели принять участие в «Уроках мужества» и поговорить со школьниками.
Бойцы в боевом расположении духа, готовы с новыми силами вернуться к выполнению государственной задачи. С напутственным словом к военнослужащим обратился заместитель военного комиссара республики Дмитрий Литвяков. Он передал от имени Главы Башкортостана слова благодарности воинам за их ратный подвиг, а семьям — за терпение и поддержку.