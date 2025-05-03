Труженица тыла из Башкирии поделилась воспоминаниями о военном времени

Мы продолжаем цикл сюжетов о героях Великой Отечественной. Наш следующий репортаж – о труженице тыла Расихе Сафиной. Женщина родом из Чишминского района. В годы войны она помогала раненым солдатам. Расиха Сафина поделилась воспоминаниями о немецких военнопленных, которые работали рядом с нынешним поселком Алкино.

В свои 94 она до сих пор не может сидеть без работы. И хотя дети всегда рядом, Расиха Сафина сама и цветы в доме польет, и в огороде поработает. Вот уж действительно ветеран труда, и это звание она оправдывает каждый день.

К труду ветеран привыкла с малых лет. На годы войны пришелся самый сложный период детства. Когда Великая Отечественная только началась, ей было 10. Из семьи на фронт ушли четыре человека. Те, кто остался, активно помогали в тылу. Семья жила в Чишминском районе, недалеко от поселка Алкино. Женщина до сих пор помнит и немецких военнопленных, для которых там организовали трудовой лагерь, и наших раненых солдат, которые лечились в местном госпитале. Им активно помогали местные жители.

Все это время с фронта приходили весточки от родных. Последние письма отправляли уже практически из самого Берлина. А там и День Победы. Увы, домой вернулись не все. Младший брат отца числится пропавшим без вести.

Последующие годы Расиха Сафина проработала учителем. Однако в семье практически все были военными: супруг, дети и внуки, один из которых – участник спецоперации. Дисциплину и волевой характер труженица тыла сохраняет по сей день.