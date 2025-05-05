Команда из Башкирии взяла гран-при на «Российской школьной весне»

По итогам общего зачета команда Башкортостана взяла гран-при на «Российской школьной весне» в Ставрополе. Творческая шоу-программа вошла в число лучших и стала лауреатом III степени.

Кроме этого, школьники привезли домой 12 персональных побед в вокале, танцах, инструментальном направлении и оригинальном жанре. Для того чтобы станцевать на федеральном уровне, команда «Робобанда» прошла региональный этап.