Команда из Башкирии взяла гран-при на «Российской школьной весне»

По итогам общего зачета команда Башкортостана взяла гран-при на «Российской школьной весне» в Ставрополе. Творческая шоу-программа вошла в число лучших и стала лауреатом III степени.
Кроме этого, школьники привезли домой 12 персональных побед в вокале, танцах, инструментальном направлении и оригинальном жанре. Для того чтобы станцевать на федеральном уровне, команда «Робобанда» прошла региональный этап.
Паппинг, вэйвинг и анимэйшн – стили редкие и сложные. Однако под руководством опытного танцора Роберта Амирова пятеро ребят стали безоговорочными победителями в своей номинации.