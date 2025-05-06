Из Уфы в зону СВО проводили группу военнослужащих после отпуска

Сегодня из Уфы в зону СВО проводили группу военнослужащих. На площадку они приехали со своими близкими и родными. Бойцы провели две недели краткосрочного отпуска дома, решали семейные вопросы и отдыхали от боевых будней.

Теперь бойцы вновь возвращаются в строй. С собой взяли, помимо своих вещей, еще и посылки для сослуживцев. Как отмечают военнослужащие, на передовой они стали одной большой семьей.