Из Уфы в зону СВО проводили группу военнослужащих после отпуска

Сегодня из Уфы в зону СВО проводили группу военнослужащих. На площадку они приехали со своими близкими и родными. Бойцы провели две недели краткосрочного отпуска дома, решали семейные вопросы и отдыхали от боевых будней.
Теперь бойцы вновь возвращаются в строй. С собой взяли, помимо своих вещей, еще и посылки для сослуживцев. Как отмечают военнослужащие, на передовой они стали одной большой семьей.
После торжественного митинга и построения бойцам дали еще 10 минут на прощание с родными и близкими. К месту службы их доставят на автобусах, выделенных республикой, в сопровождении ГАИ и сотрудников Госкомитета по ЧС.