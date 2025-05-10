От ретро-техники до авиашоу: как Уфа отпраздновала День Победы

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы развернулись во всех районах столицы республики. В частности, в затонском парке «Волна» была организована большая программа для взрослых и детей. На главной сцене прошел концерт с участием артистов самодеятельности.

А для молодежи работали многочисленные площадки с мастер-классами и развлечениями. Здесь же разместилась выставка ретро-техники. Одна из самых узнаваемых — легендарная «полуторка». Уфимцы могли сфотографироваться за рулем военных машин и взять в руки копии оружия времен Великой Отечественной.