От ретро-техники до авиашоу: как Уфа отпраздновала День Победы

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы развернулись во всех районах столицы республики. В частности, в затонском парке «Волна» была организована большая программа для взрослых и детей. На главной сцене прошел концерт с участием артистов самодеятельности.
А для молодежи работали многочисленные площадки с мастер-классами и развлечениями. Здесь же разместилась выставка ретро-техники. Одна из самых узнаваемых — легендарная «полуторка». Уфимцы могли сфотографироваться за рулем военных машин и взять в руки копии оружия времен Великой Отечественной.
Также в небе пилотажная группа аэродрома «Первушин» устроила авиашоу для уфимцев, исполнив фигуры в воздухе. В парке были выставлены стенды с портретами участников Великой Отечественной войны и детские рисунки, посвященные 9 Мая. И по традиции каждый желающий мог отведать солдатскую кашу.