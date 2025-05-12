В Уфу прибыл круизный теплоход «Русь Великая»

К берегу Уфы причалил круизный теплоход «Русь Великая». Трехпалубное судно водоизмещением более 2 тысяч тонн прибыло из Москвы. Сейчас, когда река Белая полноводная, теплоход класса «река-море» может здесь пройти.

На якоре судно пробудет несколько часов, до вечера. На борту – порядка 190 пассажиров. Для некоторых это конечная точка пути, а кто-то поднимается на палубу, чтобы отправиться в путь.