Артиллеристов из Башкирии наградили за героизм в зоне СВО

В честь 80-летия Великой Победы бойцам гаубично-артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» вручили награды. За проявленный героизм и отвагу при выполнении служебно-боевых задач военнослужащих наградили медалями Шаймуратова и государственными наградами Луганской народной республики.

Во время церемонии отличившимся бойцам также передали благодарственные письма начальника артиллерии 25-й общевойсковой армии, адресованные родным и близким воинов. Полк зарекомендовал себя как очень боеспособное подразделение, успешно выполняющее задачи.