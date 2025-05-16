В Абзелиловском районе с жителями обсудили вопросы геологоразведки

В случае подтверждения запасов меди планируется строительство горнодобывающего предприятия. Представители компании объяснили, что ГОК – это не только новые рабочие места, но и развитие инфраструктуры, дополнительные налоговые поступления в бюджет. В перспективе – рост благосостояния местных жителей, поддержка социальных программ, развитие дорог и коммуникаций.

С нашим приходом еще лучше будет жить халык. Мы будем пополнять бюджет района. Это позволит муниципалитетам дополнительно развивать социальную инфраструктуру. То есть из-за этого и будет лучше. Кроме этого, мы еще сами за свои средства будем работать с социальными программами.

Представители ООО «Салаватское» отметили, что опасности для природных объектов, в том числе хребта Крыктытау, нет. Жителей заверили, что не он будет затронут, поскольку объект будет находиться в 5 км к востоку от хребта и не представляет для него угрозы. Экспертиза подтверждает, что при соблюдении всех норм риск для экологии сведен к минимуму. Разработка карьера не окажет существенного влияния на водные ресурсы региона, поскольку площадь карьера незначительна по сравнению с площадью водосбора.