В Абзелиловском районе с жителями обсудили вопросы геологоразведки

В Абзелиловском районе прошла встреча с жителями деревни Кирдасово и представителей ООО «Салаватское». На повестку вынесли экологическую ситуацию в районе. Подняли вопрос о планируемых геологоразведочных работах.
В случае подтверждения запасов меди планируется строительство горнодобывающего предприятия. Представители компании объяснили, что ГОК – это не только новые рабочие места, но и развитие инфраструктуры, дополнительные налоговые поступления в бюджет. В перспективе – рост благосостояния местных жителей, поддержка социальных программ, развитие дорог и коммуникаций.
Представители ООО «Салаватское» отметили, что опасности для природных объектов, в том числе хребта Крыктытау, нет. Жителей заверили, что не он будет затронут, поскольку объект будет находиться в 5 км к востоку от хребта и не представляет для него угрозы. Экспертиза подтверждает, что при соблюдении всех норм риск для экологии сведен к минимуму. Разработка карьера не окажет существенного влияния на водные ресурсы региона, поскольку площадь карьера незначительна по сравнению с площадью водосбора.