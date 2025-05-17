В Башкирии на птицефабрике делают удобрения из помёта индейки

На птицеводческом комплексе в Мелеузовском районе отходы превращают в доходы. Предприятие «СоюзПромПтица» – один из лидеров по производству мяса индейки в России.

Пернатые там питаются кормами из зернобобовых, которые выращивают местные аграрии. Поэтому на предприятии начали изготавливать полезные удобрения для растениеводства из помёта индейки. Органические отходы складируются в специальном помётохранилище, и специалисты превращают это в удобрения. Спрос на продукцию высокий, говорят на предприятии.