В Башкирии продолжается активная подготовка к летней оздоровительной кампании

В Башкортостане продолжается активная подготовка к летней оздоровительной кампании. Руководители загородных и пришкольных лагерей ведут работу по получению санитарно-эпидемиологического заключения, разрабатывают программы и формируют штат сотрудников.

Лагеря примут детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также гостей из Беларуси. Правом на бесплатный отдых воспользуются и дети участников СВО.

В детском оздоровительном лагере «Огонёк» Уфимского района проходит выездной инструктивно-методический семинар для будущих вожатых из числа членов студенческих отрядов. 200 студентов республики в течение двух дней прослушают лекции, примут участие в мастер-классах и играх на сплочение. По итогу обучения они получат сертификаты и смогут отправиться работать в лагерях региона и России.