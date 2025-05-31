Из Уфы проводили бойцов в зону СВО после краткосрочного отпуска

Из Уфы в зону проведения спецоперации проводили бойцов после краткосрочного отпуска. Военнослужащие в составе 60 человек пробыли дома две недели. Сейчас они снова отправились на передовую защищать Родину. Проводить воинов пришли родственники, друзья, коллеги по работе, жёны и дети.