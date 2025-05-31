Штурмовой отряд из Башкирии спас жизнь бойцу ВСУ

Бойцы штурмового отряда имени Гази Загитова 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» спасли жизнь раненному боевику ВСУ, которого бросили товарищи на поле боя.

Боевика ВСУ ранило сбросом от БПЛА. Перебило ноги, потерял возможность передвигаться. Свои его бросили умирать на поле боя. Три дня он укрывался под ветками, на четвертый нашел пустой блиндаж и заполз туда. Через некоторое время там же нашел укрытие наш боец. Они помогли друг другу выжить.

Через день к ним пришла на помощь группа эвакуации штурмового отряда имени Гази Загитова 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Это их раненный товарищ оказался рядом с подбитым всушником. Группой эвакуации командовал позывной «Вуз», и он решил помочь раненному противнику.