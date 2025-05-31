150 участников из Башкирии прошли отбор в кадровый проект «Время героев»

150 человек прошли отбор в рамках кадрового проекта «Время героев». Всего в Башкортостане заявки подали более двух тысяч человек. Программа направлена на подготовку управления из числа ветеранов специальной военной операции. Сергей Ипатов из Сибая тоже в числе участников.

Он прошел несколько этапов. На собеседовании в Уфе ему задавали, как и другим конкурсантам, задавали вопросы и давали практические задания. Всего же эксперты определят 70 финалистов, и с 21 июля они начнут обучение в очно-заочном формате, которое будет длиться год.