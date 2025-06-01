В Башкирии участники ярмарки «Китап-Байрам» оценили выставку
Участники выставки «Китап-Байрам» поделились впечатлениями о мероприятии. Они отметили, что выставка является важной платформой для общения с читателями и повышения интереса к литературе.
В основном спрашивают Расула Гамзатова , у нас как раз много изданий на выбор. Еще хорошо покупают наш справочник туриста. Людям интересно знать про достопримечательности, про традиции и обычаи. Фотоальбому очень нравятся. Такие ярмарки очень нужны, это общение с читателями с глазу на глаз, расширение кругозора про нашу страну, все это очень патриотично.
Альпият Гаджиева, представитель издательского дома «Дагестан»
Некоторые уже имеют опыт успешного участия в прошлогодних выставках. По их словам, высокая посещаемость книжной ярмарки говорит о любви местных жителей к чтению.
Приезжали в прошлом году и у нас был лучший финансовый результат из всех выставок за год, поэтому ехать или не ехать в этом – вопрос даже не стоял. Я думаю, это связано с тем, что у вас не пожалели денег на хорошую организацию, пригласили много участников, выделили хорошее пространство – места всем хватает, ну и конечно менталитет людей такой – у вас читать очень любят.
Валерий Ильин из Кирова, владелец выездного книжного магазина
Мы проводим бесплатные мастер классы для детишек и у нас всегда полная посадка. Конечно такие мероприятия важны, ведь это с ранних лет формирует у детей интерес у активному образу жизни Это развитие моторики, творчества, воображения, все в игровой форме и очень интересно. Еще и подарки с собой даем.
Михаил Селеменив, генеральный директор издательства «Формат-М»
Участники отметили, что среди книг, которые покупают жители, преобладают истории, словари и литература о кулинарии.
Люди идут хорошо, покупают в основном историю, словари, краеведение, кухню. Знаю, что марийцы, которые живут у вас в Башкортостане, в своих чатиках сделали анонсы и обзоры, чтобы люди пришли за новинками.
Юрий Соловьев, представитель марийского издательства
Люди подходят спрашивают книги про психологию, детские издания. Продаже неплохие, людям интересно. У нас все книги иранских авторов, мы их специально для России перевели на русский язык. Башкирия первый регион, куда мы приехали, до этого выставлялись в Москве. Такие выставки очень важны, так как стимулируют людей к чтению интересных добрых книг. Вот, например, наша книга «Д это дружба» учить как общаться с друзьями, как дружить.
Хусейн Алиев, руководитель русского отдела иранского издательства GreenPalm