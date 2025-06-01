В Башкирии участники ярмарки «Китап-Байрам» оценили выставку

Приезжали в прошлом году и у нас был лучший финансовый результат из всех выставок за год, поэтому ехать или не ехать в этом – вопрос даже не стоял. Я думаю, это связано с тем, что у вас не пожалели денег на хорошую организацию, пригласили много участников, выделили хорошее пространство – места всем хватает, ну и конечно менталитет людей такой – у вас читать очень любят.

Валерий Ильин из Кирова, владелец выездного книжного магазина