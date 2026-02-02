Итоги Послания Главы Башкирии оценили ведущие политологи страны

Ежегодное Послание Главы Башкирии Радия Хабирова Государственному Собранию – Курултаю республики стало предметом пристального внимания на федеральном уровне. Ведущие политологи и экономисты дают свои оценки и комментарии, разбирая социально-экономическую повестку, заложенную в обращении.
Руководству Башкирии предстоит одновременно решать две задачи – эффективно поддерживать специальную военную операцию и развивать республику. Особо отмечу проводимую и планируемую проводить работу с участниками СВО, как действующими на фронте, так и вернувшимися в мирную жизнь. Работа с ветеранами уже сейчас выстроена по трем направлениям – медицинская реабилитация, трудоустройство, социальная адаптация. Очень важно, что с реабилитацией бойцов проводится и оздоровление членов их семей. Считаю, что в Башкирии выбран верный курс и поставлены правильные задачи. А главная цель сейчас у нас одна и только вместе победим!Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Смотрел трансляцию Послания Радия Хабирова. Знаете, что поразило больше всего? Смысловая цельность. Сегодня многие пытаются усидеть на двух стульях, но вот в Башкирии сказали прямо: сейчас перед нами одна главная задача – Победа. Недавно я спрашивал, почему мы постоянно оказываемся перед судьбоносным выбором, а другие нет? Ответ, думаю, в том, что далеко не каждый губернатор способен этот выбор принять со всей тяжестью ответственности. Когда Хабиров многократно повторяет ключевую формулу «Всё для Победы» – это и есть отказ от иллюзий, что можно спокойно переключить внимание на другие задачи, что «это скоро пройдёт». И вот что принципиально, Глава Башкирии не только говорит, а выстраивает реальную работу на местах.Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Главный тезис Послания «Вся для Победы» становится принципом организации всей системы управления республикой. Хабиров прямо заявил, что время полутонов и сторонних наблюдателей прошло, и поставил во главу угла концентрацию всех ресурсов региона для достижения целей СВО. При анонсированном подходе Башкортостана экономическое и технологическое развитие региона максимально синхронизируется с потребностями национальной безопасности. Регион не просто выполняет программы, инициируемые на уровне страны, но и генерирует собственные комплексные решения (от производства дронов до реабилитации ветеранов), становится надёжной опорой и примером для тиражирования лучших практик.Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы
Послание Радия Хабирова, произнесенное под лозунгом «Все для Победы», не вписывается в рамки традиционного отчета об успехах и планах на будущее. Послание Хабирова-2026 — это стратегический манифест, в котором экономика, социальная политика, наука и кадровая стратегия впервые столь жёстко подчиняются единой национальной цели. Фактически под руководством Хабирова регион заявляет модель «мобилизационного развития»: Башкирия не просто поддерживает федеральный центр, а трансформирует региональную экономику и социальную сферу в элемент общенациональной военно-хозяйственной системы.Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Иван Пятибрат, комментируя речь Главы республики в эфире телеканала «Башкортостан 24», отметил ее глубину и масштаб.
Все продемонстрировало верное понимание ситуации. И понимание того, что конфликтом с Украиной это глобальное противостояние может не ограничиться. Именно поэтому так важно не мыслить в категориях "сейчас помирятся и договорятся". Даже если сейчас помиримся и договоримся, это не значит, что притязания на российский суверенитет, на наше место на международной арене прекратятся. Такая преемственность, такая поддержка и людей за пределами фронта, и людей на фронте, и подчеркивание того, насколько они близки и важны друг для друга… Монументальная, на самом деле, речь, произвела впечатление сильнейшее.Иван Пятибратов, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ
Аналитик Центра политической информации Адьян Джеваков отметила «Башинформу», что республика последовательно реализует общероссийские приоритеты.
Самая приоритетная задача — это полная мобилизация общества для продолжения и поддержки специальной военной операции. Второе — это поддержка участников СВО. О необходимости подобных мер постоянно говорит наш Президент. И здесь Башкортостан, что называется, стоит в авангарде всех регионов по поддержке и реабилитации возвращающихся бойцов.Адьян Джевакова, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, аналитик Центра политической информации
Послание было образцовым и задало чёткий вектор для региона. В нынешнее военное время такие ориентиры особенно важны — и было бы правильно, если бы другие регионы обозначали свои цели так же открыто и предметно. Я знаю Радия Фаритовича давно и могу сказать, что он всегда был убеждённым патриотом. Это проявляется и сейчас — в регулярных поездках в зону боевых действий и в прямом общении с бойцами. Мы, со своей стороны, много работаем над фиксацией воспоминаний участников СВО. И важно отметить: выходцы из Башкортостана воюют достойно — это признают многие, в том числе и противник.Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов
