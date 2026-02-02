Итоги Послания Главы Башкирии оценили ведущие политологи страны

Руководству Башкирии предстоит одновременно решать две задачи – эффективно поддерживать специальную военную операцию и развивать республику. Особо отмечу проводимую и планируемую проводить работу с участниками СВО, как действующими на фронте, так и вернувшимися в мирную жизнь. Работа с ветеранами уже сейчас выстроена по трем направлениям – медицинская реабилитация, трудоустройство, социальная адаптация. Очень важно, что с реабилитацией бойцов проводится и оздоровление членов их семей. Считаю, что в Башкирии выбран верный курс и поставлены правильные задачи. А главная цель сейчас у нас одна и только вместе победим!

Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека