В Башкирии обсудили меры по снижению аварийности на дорогах

В правительстве Башкортостана прошло заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Встреча состоялась под председательством заместителя премьер-министра Рустэма Газизова. С начала года в республике зарегистрировано 759 аварий, в которых 93 человека погибли, 930 получили травмы.

По мнению специалистов, для снижения аварийности необходимо дальнейшее развитие сети комплексов фотовидеофиксации на дорогах, включая контроль за соблюдением правил движения на перекрестке и выезда на полосу встречного движения.