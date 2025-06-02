В Башкирии обсудили меры по снижению аварийности на дорогах

В правительстве Башкортостана прошло заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Встреча состоялась под председательством заместителя премьер-министра Рустэма Газизова. С начала года в республике зарегистрировано 759 аварий, в которых 93 человека погибли, 930 получили травмы.
По мнению специалистов, для снижения аварийности необходимо дальнейшее развитие сети комплексов фотовидеофиксации на дорогах, включая контроль за соблюдением правил движения на перекрестке и выезда на полосу встречного движения.
Также необходимо развернуть широкую разъяснительную, профилактическую работу и установку дорожных знаков на аварийных участках трасс. На заседании было отмечено, что впереди летние каникулы, в этот период растет число аварий с участием детей, требуется бдительность.