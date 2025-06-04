Боец СВО из Башкирии: «Мы за Родину, она у нас одна, как мама»

С начала специальной военной операции плечом к плечу на защиту родной земли встали воины, ополченцы, волонтёры и гражданские. Одним из них стал житель села Верхний Изяк Благовещенского района, известный под позывным «Турист».

Во время срочной службы в воздушно-десантных войсках он принял решение подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону боевых действий, несмотря на переживания родных. Для него это решение стало неизбежным, так как многие его друзья уже находились на линии фронта.

Мы за Родину, она у нас одна, как мама. Победа будет за нами. позывной «Турист»

Сослуживцы и командиры для «Туриста» стали настоящей семьёй. По его словам, военная смекалка проявляется как у рядовых, так и у старших офицеров.

Вспоминая фронтовые события, он отмечает, что говорить об этом нелегко. Каждый из них сражается не ради наград и признания, а за свою страну и будущее её граждан.

Военнослужащий с теплотой говорит о волонтёрах, трудящихся в тылу. Особенно его трогают письма детей, которые вызывают искреннюю улыбку и радость. Эти сообщения из дома становятся для солдат символом того, что их ждут.

Сейчас «Турист» находится в отпуске, но его мысли продолжают быть с теми, кто неустанно охраняет границы страны.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).