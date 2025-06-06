От ремонта до спорта: как инвестор преображает школы Абзелиловского района

Каникулы только стартовали, а в бурангуловском школьном интернате уже начался ремонт. Учреждение в Абзелиловском районе встретит в следующем учебном году своих воспитанников в обновленном здании. А в школьном лагере «Ирандык» построят универсальную спортивную площадку. Всё это стало возможным благодаря крупному инвестору — ООО «Салаватское» вложило только в эти два проекта 70 млн рублей.

С полувекового здания покрытие отходит, как старая шелуха, — интернат построили в 1983 году, капремонт не проводили ни разу. Это хорошо помнит Хайдар Магафуров, учебное заведение открыли на месте участковой больницы, как раз когда он пришел из армии.

Когда-то делали ремонт по мелочам, по окнам, а полы — 40-летней давности, здесь раньше находилась участковая больница, сейчас интернат при школе. Хайдар Магафуров, заместитель директора по хозяйственной части школы с. Бурангулово

Ветхость здания юные жители интерната ощущали на себе, но вариантов нет — нужно учиться. Потому зимой спасались, как могли, обогревателями.

В комнате было холодно, сырость, мы принесли отопление, чтобы обогревать зимой. Наши дети будут учиться в современных условиях, где тепло и уютно. Айсиля Хашимова, мама школьниц, жительница д. Шарипово

Сейчас в интернате начинается новая история благодаря инвестору. ООО «Салаватское» приведет в порядок школьный интернат в Бурнагулово за свой счет. В том числе ремонт кровли, фасада, утепление цоколя, замена окон, наружных и внутренних дверей, устройство полов на всех этажах, комплекс отделочных работ по помещениям, изготовление и поставка технологического оборудования и мебели.

К началу учебного года, чтобы дети зашли и радовались. И они рады, и мы счастливы. Что наша работа что-то значит для детей. Зина Садыкова

Всё будет, думаю, по-новому, ООО «Салаватское» обещало обновить всё здание, кровлю заменить и полы, столовую с новым оборудованием, и туалеты будут внутри. Хайдар Магафуров, заместитель директора по хозяйственной части школы с. Бурангулово

Не оставят в стороне и амбулаторию, которая функционирует под одной крышей с интернатом.

Инвесторы обещали заменить окна, сейчас вроде однокамерные стоят, заменить отопление, входную дверь. Гульюзум Сабитова, медсестра отделения врача общей практики с. Бурангулово

Забивать голы на таком покрытии нереально, но скоро в детском лагере отдыха «Ирандык» появится современная спортивная площадка для игровых видов.

Заменим старые архитектурные формы, сделаем новые, построим футбольную площадку, баскетбольную, сделаем освещение и трибуны для зрителей. Станислав Тарасюк, руководитель подрядной организации

Спортивная площадка размером 990 квадратных метров открывает новые перспективы для ребят.

Когда открываются новые возможности заниматься спортом, особенно летом, мы можем достичь больших успехов. Гульминаз Хасанова

Достичь больших успехов можно, но для этого нужны вложения. В Абзелиловском районе появился крупный инвестор, готовый поддержать муниципалитет. Только на ремонт школьного интерната и строительства площадки ООО «Салаватское» вкладывает 70 миллионов рублей.

А до этого провели школьную олимпиаду по точным предметам и башкирскому языку, по результатам которой были награждены не только ученики, но и учителя призеров и победителей. Организовали экологические акции — очистка берегов реки Большой Кизил от мусора, посадка елей для Аллеи памяти к юбилею Победы. Плюс за деятельностью предприятия следит специально созданный наблюдательный совет, в который вошли предприниматели, ученые, сельчане.

Наблюдательный совет как раз создан, чтобы то, о чем говорят, или о тех мифах, которые распространяются, были выполнены все меры и проконтролированы наши проектные мероприятия, чтобы не допустить данных процессов. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Те просьбы, которые жители Бурангулово попросили, на сегодняшний день инвестором выполняются, мы наблюдаем, всё прекрасно. Айрат Аминев, председатель наблюдательного совета