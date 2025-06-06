От ремонта до спорта: как инвестор преображает школы Абзелиловского района

Каникулы только стартовали, а в бурангуловском школьном интернате уже начался ремонт. Учреждение в Абзелиловском районе встретит в следующем учебном году своих воспитанников в обновленном здании. А в школьном лагере «Ирандык» построят универсальную спортивную площадку. Всё это стало возможным благодаря крупному инвестору — ООО «Салаватское» вложило только в эти два проекта 70 млн рублей.
С полувекового здания покрытие отходит, как старая шелуха, — интернат построили в 1983 году, капремонт не проводили ни разу. Это хорошо помнит Хайдар Магафуров, учебное заведение открыли на месте участковой больницы, как раз когда он пришел из армии.
Ветхость здания юные жители интерната ощущали на себе, но вариантов нет — нужно учиться. Потому зимой спасались, как могли, обогревателями.
Сейчас в интернате начинается новая история благодаря инвестору. ООО «Салаватское» приведет в порядок школьный интернат в Бурнагулово за свой счет. В том числе ремонт кровли, фасада, утепление цоколя, замена окон, наружных и внутренних дверей, устройство полов на всех этажах, комплекс отделочных работ по помещениям, изготовление и поставка технологического оборудования и мебели.
Не оставят в стороне и амбулаторию, которая функционирует под одной крышей с интернатом.
Забивать голы на таком покрытии нереально, но скоро в детском лагере отдыха «Ирандык» появится современная спортивная площадка для игровых видов.
Спортивная площадка размером 990 квадратных метров открывает новые перспективы для ребят.
Достичь больших успехов можно, но для этого нужны вложения. В Абзелиловском районе появился крупный инвестор, готовый поддержать муниципалитет. Только на ремонт школьного интерната и строительства площадки ООО «Салаватское» вкладывает 70 миллионов рублей.
А до этого провели школьную олимпиаду по точным предметам и башкирскому языку, по результатам которой были награждены не только ученики, но и учителя призеров и победителей. Организовали экологические акции — очистка берегов реки Большой Кизил от мусора, посадка елей для Аллеи памяти к юбилею Победы. Плюс за деятельностью предприятия следит специально созданный наблюдательный совет, в который вошли предприниматели, ученые, сельчане.
Работы в школьном интернате Бурангулово планируют завершить к началу учебного года. А это значит, что дети первыми ощутят перемены благодаря вложениям в район. Если предприятие заработает, то подобная помощь с благоустройством социальных, культурных и спортивных объектов станет регулярной. Между республикой и компанией будет подписан соответствующий социальный договор. Добавьте к этому ежегодные поступления в муниципальный бюджет около 200 млн рублей по предварительным расчетам и 1500 рабочих мест. Математика говорит сама за себя.