В Башкирии прошла профилактическая акция на ж/д переездах

На Куйбышевской магистрали в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам были организованы профилактические акции на переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением. Мероприятия прошли в Самарской, Пензенской и Ульяновской областях, в республиках Мордовия, Башкортостан и Татарстан.

Водителям автомобилей напомнили о правилах дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и вручили памятные сувениры. С начала года на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали по вине водителей произошло два ДТП, в прошлом году за этот же период – пять случаев. Куйбышевская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть предельно осторожными и внимательными за рулем.