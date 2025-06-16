Боец СВО из Башкирии: «Мы – достойные сыны своей Родины»

Мы – достойные сыны своей Родины отстаиваем интересы России в зоне специальной военной операции. За свою семью я спокоен, жена боевая и детей воспитывает достойно. С ними моя мама, и мой брат всегда готовый прийти им на помощь. Я всем желаю иметь такого брата как у меня. Уважаю и горжусь им.

позывной «Уфа»