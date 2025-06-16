Боец СВО из Башкирии: «Мы – достойные сыны своей Родины»

С детства опытный командир роты с позывным «Уфа» из Чишминского района мечтал стать военным. Получив поддержку от матери — ветерана боевых действий, боец вместе с братом-близнецом прошли отбор в Уфимский кадетский корпус. Уже в 13 лет он осуществил свой первый прыжок с парашютом. А в 16 лет военнослужащий освоил управление легким многоцелевым самолётом Х-32 «Бекас».
Во время одного из боёв «Уфа» получил тяжёлое ранение: осколки повредили его лицо, шею, плечо и кисть. Однако, потеряв сознание на мгновение, он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил вести свою группу, выводя ее из-под обстрела.
По словам бойца, его разведгруппа неоднократно брала в плен солдат ВСУ и доставляла их в свою часть. Каждое боестолкновение завершалось победой над противником, включая операции в тылу врага.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Родник плюс», Vk