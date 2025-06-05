Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы

Работники телевидения, радио и других СМИ, желающие получить дополнительное образование, повысить свою квалификацию или пройти профессиональную переподготовку!

Соотечественники, мечтающие о профессиях телерадиоиндустрии!

Образовательный центр АО Телерадиовещательная компания «Башкортостан» формирует план образовательной деятельности на новый учебный год согласно заявкам потенциальных слушателей.

Наша Телерадиокомпания имеет бессрочную Государственную Лицензию на образовательную деятельность в соответствии с Профессиональными стандартами РФ. За 20 лет в Школе-студии телерадиоискусства курсы обучения по программам основных специальностей телерадиотворчества прошли более 2000 слушателей нашего предприятия и других телерадиокомпаний Башкортостана и соседних регионов. Успешно прошедшие обучение получают соответствующие документы установленного образца (дипломы, удостоверения, свидетельства) и регистрируются в Федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).

Многие из сегодняшних сотрудников пришли на каналы радио и телевидения Акционерного общества ТРК "Башкортостан" именно через курсы Школы- студии телерадиоискусства.

Успешно прошедшие обучение на курсах Школы-студии телерадиоискусства включаются в папку кадрового резерва Компании и имеют возможность на замещение вакантных должностей в системе АО ТРК«Башкортостан».

ЖДЕМ ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ ПРОГРАММАМ!

Программы Образовательный центр АО Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Скачать

Анкеты Вы можете отправить по электронной почте shstrirb@mail.ru или лично принести в МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ учебного центра по адресу г.Уфа, ул.Гафури, 9/1. (БСТ).

Анкета Образовательный центр АО Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Скачать

Вопросы и справки по телефонам руководителей ШСТРИ:

Директор Школы-студии: 8 929 75 60 400