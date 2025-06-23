В Уфимском районе прошел форум коневодов

Защита породы башкирской лошади, совершенствование племенных качеств, подготовка кадров и продвижение продукции коневодства. В Уфимском районе прошел форум коневодов. Его участниками стали фермеры, представители научного сообщества и федеральные эксперты. Форум состоялся по поручению Главы Башкортостана.

Свежий кумыс разливается по бутылкам и запечатывается. Однако напиток еще не готов. Он должен дозреть при определенной температуре. И только после забора проб отправится на продажу. А чтобы кумыс соответствовал всем качествам, идет строгий отбор кобыльего молока, в которое добавляют закваску. Производственный цех сельхозпредприятия Уфимского района появился менее двух лет назад. Сейчас здесь доят порядка 70 кобыл, которые ежесуточно дают порядка 450 литров.

Всего в регионе порядка 180 кумысных ферм. При этом традиционный напиток Башкортостан стал поставлять в страны Средней Азии, что говорит о его высокой конкурентной способности. Перспективы развития коневодства, совершенствования племенных, спортивных и продуктивных качеств лошадей обсудили на форуме коневодов. Речь шла о развитии на годы вперед. Поэтому в работе форума приняли участие не только фермеры, но и члены правительства региона и ученые.

К слову, стратегию развития башкирской породы лошадей высоко оценили и федеральные эксперты. Они отмечают, что внимание к местным породам лошадей, которые приспособлены к определенным климатическим условиям – основа развития всего коневодства.

В ходе форума затронули темы подготовки кадров в отрасли коневодства, вопросы безопасности в производстве продукции. А что касается агротуризма, то ожидаются изменения, которые дадут новый импульс развитию коневодства.

Важным направлением является и конный спорт. Появляются новые площадки для занятий, а эксперты отмечают рост интереса людей к занятиям верховой ездой.