Бойцы из Башкирии восстанавливает технику в зоне СВО

Ремонтная рота мотострелкового полка «Башкортостан» занимается восстановлением поврежденной техники в зоне специальной военной операции. В полевых условиях бойцы возвращают в строй военную технику любой сложности. При этом многие из них до службы не были знакомы с автоделом.

Один из таких — военнослужащий из Мечетлинского района с позывным «Док». До контракта он работал в котельной Кургатовской школы, а позже трудился вахтовым методом на Севере. Также «Док» состоял в добровольной пожарной дружине.

Его семья — пример трудолюбия и патриотизма. Вместе с супругой они воспитывают шестерых детей. Жена является директором школы. Ей вручили государственную награду — медаль «Материнская слава». Семья активно участвует в школьных и спортивных мероприятиях.

По словам «Дока», башкирский полк обеспечен всем необходимым и регулярно получает гуманитарную помощь от родного района. Он поблагодарил земляков за поддержку, отметив, что близкие переживают за бойцов и молятся за них — это придаёт сил.

В расположение роты побывали журналисты телеканала «БСТ». Военнослужащие рассказали, что ремонтные подразделения расположены неподалеку от линии фронта. Укрытия среди деревьев и под землёй помогают маскировать позиции от противника.

Ремонтный пост укрываем сверху досками и землей, чтобы не заметили дроны противника, а также для того, чтобы не прерываться в дождь, снег или другую непогоду. позывной «Док»

Помимо ремонта, военнослужащие усиливают броню и изготавливают противодронные конструкции — так называемые «мангалы». Это решетчатые экраны, которые защищают технику от дронов-камикадзе. Сначала бойцы сомневались в их эффективности, но теперь убедились: при попадании дрон отскакивает, не нанося серьёзных повреждений.

Недавно роту посетил советник Главы Башкирии по взаимодействию с военнослужащими Алик Камалетдинов, который вручил им награды. В числе награждённых оказался и «Док», удостоенный медали генерала Шаймуратова.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156)