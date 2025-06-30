В Башкирии назначен новый уполномоченный по правам потребителей

В Башкортостане назначили нового советника главы республики по вопросам защиты прав потребителей – уполномоченного по правам потребителей. Эту должность заняла Анна Идрисова.
Как сообщили в Министерстве торговли и услуг региона, основная задача омбудсмена – сделать так, чтобы права потребителей в республике соблюдались в полной мере, а каждый житель мог быть уверен в качестве товаров и услуг, отметили в ведомстве.
Идрисова будет заниматься также созданием эффективных коммуникаций между участниками Национальной системы защиты прав потребителей и организовывать новые формы диалога между потребителями и предпринимателями, включая разрешение споров в досудебном порядке.