В Уфе состоялся конкурс поваров

В Уфе выбирали лучшего повара. В Уфимском колледже индустрии питания и сервиса прошел региональный этап всероссийского конкурса. Повара должны были приготовить несколько блюд.
Холодная закуска из судака, горячее из свинины, панкейки в авторском исполнении. Сложность состояла ещё и в том, что продумать досконально все блюда заранее участники не могли. Ряд продуктов, которые нужно было использовать, держались в секрете до начала конкурса. На проявление своего профессионализма поварам давалось три часа.
Участники должны были не только приготовить, но и презентовать свои блюда перед экспертным жюри. Это опытные повара и врач-диетолог. Оценивался не только вкус и подача блюда, но и такие навыки, как креативность, умение работать с продуктом, бережливость, соблюдение чистоты, организация рабочего места, технология приготовления.