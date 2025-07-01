В Уфе состоялся конкурс поваров

В Уфе выбирали лучшего повара. В Уфимском колледже индустрии питания и сервиса прошел региональный этап всероссийского конкурса. Повара должны были приготовить несколько блюд.

Холодная закуска из судака, горячее из свинины, панкейки в авторском исполнении. Сложность состояла ещё и в том, что продумать досконально все блюда заранее участники не могли. Ряд продуктов, которые нужно было использовать, держались в секрете до начала конкурса. На проявление своего профессионализма поварам давалось три часа.