В Башкирии прошел митинг в честь Дня ветеранов боевых действий

В Иглинском районе прошел митинг в День ветеранов боевых действий. В нем приняли участие те, кто прошел Афганистан, Чечню, Сирию и другие горячие точки. Они возложили венки и цветы к подножию обелиска, зажгли свечи и почтили память погибших и ушедших из жизни участников боевых действий минутой молчания.