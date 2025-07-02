В Башкирии прошел митинг в честь Дня ветеранов боевых действий

В Иглинском районе прошел митинг в День ветеранов боевых действий. В нем приняли участие те, кто прошел Афганистан, Чечню, Сирию и другие горячие точки. Они возложили венки и цветы к подножию обелиска, зажгли свечи и почтили память погибших и ушедших из жизни участников боевых действий минутой молчания.
За проявленное мужество и героизм 35 человек награждены орденами и медалями, из которых трое удостоены ордена Красной звезды, шестеро – медали «За отвагу», 19 участников Афганской войны были награждены медалью «За боевые заслуги».