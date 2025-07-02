В Башкирии прошел митинг в честь Дня ветеранов боевых действий

В Иглинском районе прошел митинг в День ветеранов боевых действий.  В нем приняли участие те, кто прошел Афганистан,  Чечню,  Сирию и другие горячие точки. Они возложили венки и цветы к подножию обелиска, зажгли свечи и почтили память погибших и ушедших из жизни участников боевых действий  минутой молчания.

За проявленное мужество и героизм 35 человек награждены орденами и медалями, из которых трое удостоены ордена Красной звезды, шестеро – медали «За отвагу», 19 участников Афганской войны были награждены медалью «За боевые заслуги».

Служил в разведроте. 18-19 лет было. Все это было мне уроком по жизни. Бывало, ребят спасали, бывало, ребят вытаскивали из огня. Бывали трудные минуты. Мы не сломались. Объединение в Союз ветеранов боевых действий даёт шанс дальше жить.

Ильмир Юнусов, участник боевых действий в Афганистане
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