Молодые специалисты высказались о первом дне Съезда учёных в Уфе

2 июля в Уфе открылся XIII Всероссийский съезд Совета молодых ученых и студенческих научных обществ. Более 2000 научных специалистов со всех регионов России и ближнего зарубежья обменяются опытом и установят научные контакты.
Корреспонденты издания ГорОбзор.ру побеседовали с гостями форума, которые поделились впечатлениями о первом дне Съезда.
Как отметил заместитель директора по проектам мегасайенс НИЦ «Курчатовский институт», председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, выбор Уфы и Башкирии в качестве площадки для проведения этого форума обусловлен высоким уровнем научно-технологического развития региона и его позицией как одного из лидеров в национальном рейтинге регионов по инвестициям в науку.
На Съезде собралось очень много молодых людей, которые бегали от одной площадки к другой. У всех горели глаза, все хотели охватить как можно больше информации, что выдавали в конференц-залах. Анастасия Кисилевич, председатель совета молодых ученых, преподаватель кафедры международных экономических отношений Белорусского государственного университета отметила насыщенно наполнение.
Также собеседница добавила, что они планируют посетить инновационные объекты Уфы, такие как Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) и геномный центр. Напомним, что в настоящее время в Евразийском НОЦ 6 федеральных проектов, 18 молодежных лабораторий и более 20 образовательных программ. Башкирия входит в десятку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов страны.
Одной из ключевых целей Съезда стало создание условий для установления новых научных контактов и обмена знаниями между молодыми учеными из разных регионов и стран. Корреспонденты смогли убедиться в этом, когда прошли к следующему конференц-залу, где встретили двух молодых людей, которые что-то бурно обсуждали. С ними заговорила Людмила Колупаева, молодой ученый и заместитель начальника отдела объединенного института ядерного исследования города Дубна, Московской области.
Ещё на пленарном заседании корреспондентам удалось познакомиться с Сергеем Адониным, доктором химических наук, профессором РАН, заместителем директора по научной работе ФИЦ «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук», который приехал из Иркутска. Он рассказал, что благодаря комплексной государственной поддержке, улучшению условий жизни и работе, а также развитию научно-образовательных центров, у Башкирии есть все шансы стать привлекательным регионом для молодых ученых.
Перспективы развития научного потенциала Башкирии во многом зависят от дальнейшего укрепления мер поддержки, расширения возможностей для научных коллабораций и повышения инвестиционной привлекательности региона в области науки и инноваций.
Фото: bashinform.ru