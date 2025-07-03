Молодые специалисты высказались о первом дне Съезда учёных в Уфе

Сегодня была с утра сессия по региональным мерам поддержки. И тот спектр, который сегодня существует, он действительно может стать образцом для многих других регионов. Башкирия по праву занимает первое место, мы ведем региональный рейтинг по мерам поддержки, цифры говорят сами за себя. Это и стипендии, это и гранты на стажировки, это и социальные меры поддержки, такие как жилищные. Конечно, чем больше инструментов поддержки, как мы считаем в Координационном Совете, тем больше перспективы у региона, потому что молодежь на самом деле через 2-3-5 лет, они будут рулить наукой, и чем ее больше мы будем поддерживать сейчас, тем, соответственно, более перспективным будет развитие региона. На многих сессиях говорят, оставайтесь здесь, в Башкирии, здесь хорошо. Я вижу, что многие улыбаются, но в глазах такое сомнение начинает уже закрадываться. А может быть, и впрямь остаться.

Никита Марченков