Молодые специалисты высказались о первом дне Съезда учёных в Уфе

2 июля в Уфе открылся XIII Всероссийский съезд Совета молодых ученых и студенческих научных обществ. Более 2000 научных специалистов со всех регионов России и ближнего зарубежья обменяются опытом и установят научные контакты.

Фото №1 - Молодые специалисты высказались о первом дне Съезда учёных в Уфе

Корреспонденты издания ГорОбзор.ру побеседовали с гостями форума, которые поделились впечатлениями о первом дне Съезда.

Как отметил заместитель директора по проектам мегасайенс НИЦ «Курчатовский институт», председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, выбор Уфы и Башкирии в качестве площадки для проведения этого форума обусловлен высоким уровнем научно-технологического развития региона и его позицией как одного из лидеров в национальном рейтинге регионов по инвестициям в науку.

Сегодня была с утра сессия по региональным мерам поддержки. И тот спектр, который сегодня существует, он действительно может стать образцом для многих других регионов. Башкирия по праву занимает первое место, мы ведем региональный рейтинг по мерам поддержки, цифры говорят сами за себя. Это и стипендии, это и гранты на стажировки, это и социальные меры поддержки, такие как жилищные. Конечно, чем больше инструментов поддержки, как мы считаем в Координационном Совете, тем больше перспективы у региона, потому что молодежь на самом деле через 2-3-5 лет, они будут рулить наукой, и чем ее больше мы будем поддерживать сейчас, тем, соответственно, более перспективным будет развитие региона. На многих сессиях говорят, оставайтесь здесь, в Башкирии, здесь хорошо. Я вижу, что многие улыбаются, но в глазах такое сомнение начинает уже закрадываться. А может быть, и впрямь остаться.

Никита Марченков

На Съезде собралось очень много молодых людей, которые бегали от одной площадки к другой. У всех горели глаза, все хотели охватить как можно больше информации, что выдавали в конференц-залах. Анастасия Кисилевич, председатель совета молодых ученых, преподаватель кафедры международных экономических отношений Белорусского государственного университета отметила насыщенно наполнение. 

Мы с коллегами прилетели из Беларуси и принимаем участие в подобном съезде во второй раз. Для нас это уникальная возможность познакомиться с коллегами, установить новые научные контакты для того, чтобы в дальнейшем выполнять совместные научные проекты, готовить публикацию, участвовать в конкурсе грантов. Также нас очень привлекла та обширная программа, которая подготовлена организаторами съезда в Уфе. Это лекции, мастер-классы, дискуссии по широкому направлению. Это шанс, возможность прокачать свои навыки, опять же, что-то взять для себя при организации наших мероприятий. В целом, это очень интересный опыт, и мы с большим удовольствием пользуемся этой возможностью. Мы планируем максимально использовать возможность для того, чтобы познакомиться с образовательными и научными объектами, а также с культурой города Уфы.

Анастасия Кисилевич

Также собеседница добавила, что они планируют посетить инновационные объекты Уфы, такие как Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) и геномный центр. Напомним, что в настоящее время в Евразийском НОЦ 6 федеральных проектов, 18 молодежных лабораторий и более 20 образовательных программ. Башкирия входит в десятку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов страны.

Одной из ключевых целей Съезда стало создание условий для установления новых научных контактов и обмена знаниями между молодыми учеными из разных регионов и стран. Корреспонденты смогли убедиться в этом, когда прошли к следующему конференц-залу, где встретили двух молодых людей, которые что-то бурно обсуждали. С ними заговорила Людмила Колупаева, молодой ученый и заместитель начальника отдела объединенного института ядерного исследования города Дубна, Московской области.

Организация в Уфе просто великолепная. У вас замечательная инфраструктура для таких съездов, поэтому, форум должен пройти просто замечательно. Также тут много мотивированных людей. Эти съезды, они созданы для того, чтобы люди общались. Поэтому да, я надеюсь, что я встречу много замечательных людей. Я уже встретила несколько, полезных для моей работы. Мы как раз с ним только что беседовали. Мы из разных городов, но, думаю, сработаемся.

Людмила Колупаева

Ещё на пленарном заседании корреспондентам удалось познакомиться с Сергеем Адониным, доктором химических наук, профессором РАН, заместителем директора по научной работе ФИЦ «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук», который приехал из Иркутска. Он рассказал, что благодаря комплексной государственной поддержке, улучшению условий жизни и работе, а также развитию научно-образовательных центров, у Башкирии есть все шансы стать привлекательным регионом для молодых ученых.

У меня только положительное впечатление. Поскольку это далеко не первый раз, когда я приезжаю в Уфу, я очень наслаждаюсь этим городом. Это, по моему мнению, один из красивейших городов России. Это не преувеличение, поверьте, действительно так. Ну и я очень надеюсь на хорошую, конструктивную работу. Я думаю, что мы только начали, ведь старт был замечательный. Если говорить о науке, то я занимаюсь координационной химией. Это химия комплексных соединений. И немного химии супрамолекулярной. Это мои научные учения. Но если говорить о организационной работе, скажем так, то я сооснователь и научный руководитель проекта «НАША ЛАБА». Думаю, с Ольгой Тарасовой вы уже встречались.

Сергей Адонин 

Перспективы развития научного потенциала Башкирии во многом зависят от дальнейшего укрепления мер поддержки, расширения возможностей для научных коллабораций и повышения инвестиционной привлекательности региона в области науки и инноваций.

Отдельно хочется отметить, что у вас замечательный глава региона Радий Хабиров. Мне очень понравился его задор, его энергия, его экспрессия в нужные моменты. И, конечно, вам очень повезло в этом отношении, а молодым ученым регионам спасибо большое.

Сергей Адонин

Фото: bashinform.ru

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