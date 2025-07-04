В Уфу прибыл министр труда и социальной защиты России

В Уфу сегодня прибыл министр труда и социальной защиты России. С Антоном Котяковым провёл встречу Глава республики Радий Хабиров. Стороны обсудили ситуацию в социальной сфере Башкортостана. Безработица находится ниже средних значений по стране. В частности, в республике за последнее время обновили 51 центр занятости, в том числе используя модульные конструкции.