В Уфе прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике

Уфа впервые приняла всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В них приняли участие более 50 сильнейших спортсменов из 12 регионов страны. Они соревновались в трёх возрастных группах.
Ребята с несгибаемой силой воли. Несмотря на трудности, они добиваются поставленных целей. И даже после падений продолжают двигаться вперед.
Спортсмены соревновались в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей. Помимо беговых дисциплин, ребята от 8 до 10 лет метали мячи, а атлеты постарше толкали ядро, метали диски и копья.
На башкирской земле подобный старт провели впервые. Гости нашей Республики, в свою очередь, довольны организацией проведения турнира. Ведь старт прошел на стадионе спорткомплекса Римы Баталовой, где есть все условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Здесь легко бежать и снова становиться победителем. Ильназ Давлетов выступал на трех разных дистанциях. Золотую награду атлету удалось завоевать только на 400-метровке.
А вот Исламу Кускильдину немного не удалось дотянуться до золота. На стометровке спортсмен уступил Мухаммаду Алиеву из Башкортостана. Таким результатом Ислам оказался доволен, ведь заранее понимал, что конкуренция будет очень высокой.
Вскоре легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата начнут подготовку к чемпионату страны, где будет проходить отбор на мировой турнир. Он пройдет в сентябре в Индии.