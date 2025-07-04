В Уфе прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике

Дети будут соревноваться каждый в своем классе. Но разрешено сразу несколько видов, то есть у нас один ребенок может бежать 100, 200, 400 метров. Есть одаренные детки, кто может бежать и 800, и 1500 метров.

Ольга Огородова, главный судья всероссийских соревнований по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА (г. Санкт-Петербург)