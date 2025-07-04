В Уфе прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике

Уфа впервые приняла всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В них приняли участие более 50 сильнейших спортсменов из 12 регионов страны. Они соревновались в трёх возрастных группах.

Ребята с несгибаемой силой воли. Несмотря на трудности, они добиваются поставленных целей. И даже после падений продолжают двигаться вперед.

Спортсмены соревновались в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей. Помимо беговых дисциплин, ребята от 8 до 10 лет метали мячи, а атлеты постарше толкали ядро, метали диски и копья.

Дети будут соревноваться каждый в своем классе. Но разрешено сразу несколько видов, то есть у нас один ребенок может бежать 100, 200, 400 метров. Есть одаренные детки, кто может бежать и 800, и 1500 метров.

Ольга Огородова, главный судья всероссийских соревнований по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА (г. Санкт-Петербург)

На башкирской земле подобный старт провели впервые. Гости нашей Республики, в свою очередь, довольны организацией проведения турнира. Ведь старт прошел на стадионе спорткомплекса Римы Баталовой, где есть все условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В будущем, я думаю, что какие-то более серьезные соревнования всероссийского уровня мы вполне можем сюда завозить, с учётом того, что здесь великолепная инфраструктура, очень хорошо относится спортивное руководство в целом региона.

Олег Костюченко, старший тренер сборной команды России по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА, заслуженный тренер России
Фото №1 - В Уфе прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике

Я очень рад, что выбрали именно этот стадион, потому что на этом стадионе уже привычно, тут проходили уже несколько соревнований, из-за этого я уже привык к этому стадиону. Тут легко бежать. Это стадион имени Римы Акбердиновны Баталовой — легенды спорта.

Ильназ Давлетов, победитель всероссийских соревнований по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА

Здесь легко бежать и снова становиться победителем. Ильназ Давлетов выступал на трех разных дистанциях. Золотую награду атлету удалось завоевать только на 400-метровке.

А вот Исламу Кускильдину немного не удалось дотянуться до золота. На стометровке спортсмен уступил Мухаммаду Алиеву из Башкортостана. Таким результатом Ислам оказался доволен, ведь заранее понимал, что конкуренция будет очень высокой.

В плане соперников все очень сильные, подготовленные. Всегда очень долго с ними соревнуемся, у нас каждый раз борьба, нет единоличного победителя, нет единоличного второго места. Каждые соревнования мы чередуемся, меняемся. Кто как больше подготовился к соревнованиям.

Ислам Кускильдин, серебряный призёр всероссийских соревнований по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА

Вскоре легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата начнут подготовку к чемпионату страны, где будет проходить отбор на мировой турнир. Он пройдет в сентябре в Индии.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ