Первые ошибки и штрафы: как жители Уфы осваивают платные парковки

Первая неделя прошла после введения платных парковок в центре Уфы. Проект для столицы республики новый, сейчас он, по сути, апробируется. Привыкают как ответственные за организацию процесса, так и автолюбители. Как оказалось, не все водители готовы к технологичным нововведениям. Звонки в кол-центр не утихают, а невнимательным пользователям уже начали приходить штрафы. Пока операторы обзванивают каждого, кто пытался внести средства, но по какой-то из причин сделал это неверно. В чем главные ошибки и как не стать жертвой платных зон?
Фраза, которую по сотню раз на день произносят диспетчеры. Именно столько обращений ежедневно поступает в кол-центр. Система платных парковок для жителей – новая и незнакомая.
И последнее, как отмечают специалисты, одна из самых частых проблем автомобилистов. По невнимательности пользователи указывают в приложении неверное время.
Безошибочный выбор – воспользоваться функцией постоплаты. И, конечно, не забывать перепроверить введенный госномер. Из-за мелких недочетов могут начислить штраф.
Чтобы оплатить штраф в 1,5 тысячи рублей, у водителей есть два месяца и несколько способов: через мобильное приложение «Горпарковки», сайт parking02.ru, банкомат или по СМС. Вся информация указана на дорожных знаках.
40 рублей – фиксированная стоимость часа парковки. В будние дни с 7 утра до 9 вечера необходимо платить за стоянку свыше 20 минут. Но плата взимается не всегда. Бесплатно оставить машину можно круглосуточно в выходные и праздничные дни, на час – возле соцобъектов и медучреждений.
Оплата не касается льготников: ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, ветеранов боевых действий, инвалидов I, II и III групп, лиц, их перевозящих, и законных представителей детей-инвалидов. В перечень также включены родители из многодетных семей и владельцы электрокаров. Все они должны быть внесены в региональный электронный реестр. В МФЦ уже подали заявки более 2,5 тысяч граждан.
Зоны платной стоянки расположились на участках девяти улиц: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской революции. Нововведения уфимцы восприняли неоднозначно.
Однако местные власти нашли эффективную альтернативу. Так, водители не тратят время на поиск свободного места в центре, и, судя по статистике, люди оставляют машины всего на пару часов. Только за прошедшую неделю зонами с синей разметкой воспользовались 30 тысяч раз.
Несмотря на первоначальные трудности и путаницу, система платных парковок в Уфе постепенно входит в привычку. Аналитики прогнозируют, что со временем, по мере увеличения числа пользователей, система станет еще более эффективной. Она снизит транспортную нагрузку на центральные улицы и даст толчок пользованию общественным транспортом. Главное – не забывать об ответственности и внимательности, ведь соблюдение правил парковки – залог комфорта не только для себя, но и для всех участников дорожного движения.