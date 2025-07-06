Первые ошибки и штрафы: как жители Уфы осваивают платные парковки

Хотелось бы обратить внимание на то, что многие пользователи неправильно осуществляют парковку, неверно указывают зону либо неверно указывают номера при регистрации своего автомобиля в приложении «Горпарковки», также оплачивают не свое время.

Юлия Аксой, инженер первой категории МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест г. Уфы