Первые ошибки и штрафы: как жители Уфы осваивают платные парковки

Первая неделя прошла после введения платных парковок в центре Уфы. Проект для столицы республики новый, сейчас он, по сути, апробируется. Привыкают как ответственные за организацию процесса, так и автолюбители. Как оказалось, не все водители готовы к технологичным нововведениям. Звонки в кол-центр не утихают, а невнимательным пользователям уже начали приходить штрафы. Пока операторы обзванивают каждого, кто пытался внести средства, но по какой-то из причин сделал это неверно. В чем главные ошибки и как не стать жертвой платных зон?

Фраза, которую по сотню раз на день произносят диспетчеры. Именно столько обращений ежедневно поступает в кол-центр. Система платных парковок для жителей – новая и незнакомая.

Хотелось бы обратить внимание на то, что многие пользователи неправильно осуществляют парковку, неверно указывают зону либо неверно указывают номера при регистрации своего автомобиля в приложении «Горпарковки», также оплачивают не свое время.

Юлия Аксой, инженер первой категории МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест г. Уфы

И последнее, как отмечают специалисты, одна из самых частых проблем автомобилистов. По невнимательности пользователи указывают в приложении неверное время.

Мы открыли гипотезу. На примере данного автомобиля я могу показать. Автомобиль приехал в 7:01, как мы видим. Провел 3 часа 44 минуты на парковке. Но оплату он начал совершать с момента, когда он планировал уезжать – в 10:44. Это потенциальный штрафник. Так как платные парковки заработали недавно, мы этот штраф отклоняем, но хотим всех предупредить, что со следующей недели нужно будет оплачивать фактически то время пребывания, которое вы находились на платной парковке.

Язгуль Михеева, инженер первой категории МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест г. Уфы

Безошибочный выбор – воспользоваться функцией постоплаты. И, конечно, не забывать перепроверить введенный госномер. Из-за мелких недочетов могут начислить штраф.

На данный момент вынесено более 800 постановлений об административных правонарушениях. После вынесения направляется гражданам по почте, также на госуслугах. После этого гражданин имеет право обжаловать данное постановление в течение 10 дней. Это установленный срок по законодательству.

Екатерина Ахмадуллина, член административной комиссии МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест г. Уфы
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Чтобы оплатить штраф в 1,5 тысячи рублей, у водителей есть два месяца и несколько способов: через мобильное приложение «Горпарковки», сайт parking02.ru, банкомат или по СМС. Вся информация указана на дорожных знаках.

40 рублей – фиксированная стоимость часа парковки. В будние дни с 7 утра до 9 вечера необходимо платить за стоянку свыше 20 минут. Но плата взимается не всегда. Бесплатно оставить машину можно круглосуточно в выходные и праздничные дни, на час – возле соцобъектов и медучреждений.

Оплата не касается льготников: ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, ветеранов боевых действий, инвалидов I, II и III групп, лиц, их перевозящих, и законных представителей детей-инвалидов. В перечень также включены родители из многодетных семей и владельцы электрокаров. Все они должны быть внесены в региональный электронный реестр. В МФЦ уже подали заявки более 2,5 тысяч граждан.

Наши звонки занимают с 5 до 15 минут, и поэтому многие люди не могут дозвониться, к сожалению. Потому что очень много вопросов по оплате: как оформить льготу, куда обращаться. Люди, которые подали на федеральный реестр инвалидов, они могут парковаться только на отведенных местах для инвалидов. Те, кто подали в МФЦ, на льготу на платное парковочное пространство Уфы, они имеют право парковаться и на платных местах, и на отведенных для инвалидов.

Евгений Муравов, начальник отдела «Автопарковочное пространство» МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест г. Уфы

Зоны платной стоянки расположились на участках девяти улиц: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской революции. Нововведения уфимцы восприняли неоднозначно.

Я поставил меньше, чем на 20 минут, и я платить не буду. Вообще я передвигаюсь в большинстве на велосипеде либо пешком. Основная проблема в центре – нет мест парковочных. Просто ликвидированы места, где машину можно было бы поставить в центре. А вместо этих парковочных мест не построены паркинги, подземные паркинги, надземные паркинги. Может быть, высокотехнологичные паркинги.

Дмитрий Айчуваков

Однако местные власти нашли эффективную альтернативу. Так, водители не тратят время на поиск свободного места в центре, и, судя по статистике, люди оставляют машины всего на пару часов. Только за прошедшую неделю зонами с синей разметкой воспользовались 30 тысяч раз.

Я в первый раз из Ишимбая приехал, удобно, встал. Приехал на мероприятие, доволен, что не бегал, не искал. Встал. Бывало, приезжали к дочке в универ, не могли место найти. Без проблем. – С новыми правилами на табличке разобрались? Нет каких-то сложностей у вас? – Пока в первый раз нет. Дочка вот помогла, я думаю, в следующий раз легко разберемся.

Айдар Амерханов

Несмотря на первоначальные трудности и путаницу, система платных парковок в Уфе постепенно входит в привычку. Аналитики прогнозируют, что со временем, по мере увеличения числа пользователей, система станет еще более эффективной. Она снизит транспортную нагрузку на центральные улицы и даст толчок пользованию общественным транспортом. Главное – не забывать об ответственности и внимательности, ведь соблюдение правил парковки – залог комфорта не только для себя, но и для всех участников дорожного движения.

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