Юные шахматисты провели сборы в санатории «Юматово»

Юные шахматисты из Башкортостана, Челябинска и Санкт-Петербурга оттачивали мастерство на сборах в санатории «Юматово». Интеллектуальные игры, физическая подготовка и новые знакомства были приятным дополнением к полезным занятиям, которые дают возможность подготовиться к будущим турнирам.

Непривычная тишина царит в компании подростков, каждый сосредоточен и нацелен на победу. На доске 32 фигуры ведут настоящий бой. В Уфимском районе провели выездные сборы для ребят от 5 до 17 лет. Дети интенсивно тренировались и отдыхали на природе.

Учебно-тренировочные сборы прошли под руководством международного гроссмейстера Павла Скачкова. Он отметил, что подготовка ребят на высоком уровне и техника игры его поразила. К тому же подобные сборы становятся «мостом» между регионами и позволяют передавать друг другу бесценный опыт.

Если простым обывателям комбинации шахматистов кажутся непонятными, то для ребят это логически сложенная картина. Шахматы — это целая наука, которая нацелена на развитие дисциплины, усидчивости и стратегического мышления. Ребята умело делают ходы и выигрывают сложные партии.

Впереди ребят ждут многочисленные турниры. Организаторы уверены, что эти сборы станут отличным стартом для новых побед юных шахматистов.

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии