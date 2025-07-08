Юные шахматисты провели сборы в санатории «Юматово»

Юные шахматисты из Башкортостана, Челябинска и Санкт-Петербурга оттачивали мастерство на сборах в санатории «Юматово». Интеллектуальные игры, физическая подготовка и новые знакомства были приятным дополнением к полезным занятиям, которые дают возможность подготовиться к будущим турнирам.

Непривычная тишина царит в компании подростков, каждый сосредоточен и нацелен на победу. На доске 32 фигуры ведут настоящий бой. В Уфимском районе провели выездные сборы для ребят от 5 до 17 лет. Дети интенсивно тренировались и отдыхали на природе.

Учебно-тренировочные сборы прошли под руководством международного гроссмейстера Павла Скачкова. Он отметил, что подготовка ребят на высоком уровне и техника игры его поразила. К тому же подобные сборы становятся «мостом» между регионами и позволяют передавать друг другу бесценный опыт.

Если простым обывателям комбинации шахматистов кажутся непонятными, то для ребят это логически сложенная картина. Шахматы — это целая наука, которая нацелена на развитие дисциплины, усидчивости и стратегического мышления. Ребята умело делают ходы и выигрывают сложные партии.