В Башкирии ООО «Салаватское» инвестирует в развитие Абзелиловского района

В селе Бурангулово Абзелиловского района продолжаются работы по капитальному ремонту местного школьного интерната. Финансирование взяло на себя ООО «Салаватское». Само учреждение было построено в 1983 году, и с тех пор здание ни разу не обновлялось.
К началу нового учебного года в интернате отремонтируют кровлю, фасад, заменят электрику, окна, двери и полы, проведут отделочные работы и установят современное оборудование. Компания активно участвует в жизни Абзелиловского района. Ранее была проведена олимпиада по точным предметам и башкирскому языку, а также организованы экологические акции по очистке берегов реки Большой Кигил. Компания также помогла приобрести ели для Аллеи памяти к юбилею Победы в Елимбетово.
Я оцениваю ход ремонта на очень высоком уровне. Рассчитываю, что к объявленной дате, к 1 сентября, мы всё успешно выполним. Также приняли решение выполнить ремонт отделения врача общей практики. Здесь также отремонтируем стены, полы, потолки, разводку, отопление. Также по периметру будет выполнено благоустройство территории. Уложим новый асфальт.Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»
Новая спортивная площадка появится и в детском лагере «Ирендык». На эти два объекта ООО «Салаватское» выделило 70 млн рублей. Проект включает в себя устройство песочных площадок, ограждающих дорожек общей площадью более 2000 квадратных метров, установку ограждения и создание игровых площадок для баскетбола и волейбола.
Мы очень рады, что такую спонсорскую помощь оказывает компания. Она делает большое, благородное дело для наших детей. Это очень здорово, потому что в современном мире дети становятся какими-то неподвижными. Сидят больше в смартфонах, в гаджетах. А такую спортивную площадку они воспримут с очень большой радостью. И я думаю, что здесь будет такое активное движение детей, что они даже не захотят уходить отсюда.Айдар Хакимов, начальник отдела образования администрации Абзелиловского района
То, что ООО «Салаватское» заходит в наш район, это, конечно, большое счастье. Я так считаю. Потому что такой крупный инвестор для района — это как лотерейный билет. Им надо воспользоваться. Не все сначала понимали. Но мы ведём разъяснительную работу. Людям объясняем, встречаемся с народом. Всё вроде устаканилось. Всё нормально. Народ хорошо воспринял. Живёт дальше обычной нормальной жизнью. ООО «Салаватское» работает на геологоразведке. Мы, наблюдательный совет, тоже туда выезжаем. Там всё прекрасно, всё по проекту.Айрат Аминев, и. о. главы администрации Абзелиловского района