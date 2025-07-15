В Башкирии ООО «Салаватское» инвестирует в развитие Абзелиловского района

То, что ООО «Салаватское» заходит в наш район, это, конечно, большое счастье. Я так считаю. Потому что такой крупный инвестор для района — это как лотерейный билет. Им надо воспользоваться. Не все сначала понимали. Но мы ведём разъяснительную работу. Людям объясняем, встречаемся с народом. Всё вроде устаканилось. Всё нормально. Народ хорошо воспринял. Живёт дальше обычной нормальной жизнью. ООО «Салаватское» работает на геологоразведке. Мы, наблюдательный совет, тоже туда выезжаем. Там всё прекрасно, всё по проекту.

Айрат Аминев, и. о. главы администрации Абзелиловского района