В Башкирии благоустроили родник в честь юбилея района

Жители села Ивановка благоустроили родник в рамках конкурса, приуроченного к 95-летию Хайбуллинского района. Это событие стало возможным благодаря сотрудничеству и дружбе сельчан.

Выбор названия «Канифа» не случаен: неподалеку проходит знаменитая «Дорога Канифа», одна из северных ветвей Великого шелкового пути. По преданию, именно по этой дороге спасалась от казахского плена башкирская красавица по имени Канифа. Родник находится в живописном месте. Вокруг источника установили ограждение и построили беседку, где разместили столы.