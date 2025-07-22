Башкирия вышла в лидеры по закупке спецтехники для вывоза мусора

Башкортостан — в числе лидеров в стране по приобретению у «Росагролизинга» специализированной техники для транспортирования отходов. Информация была озвучена в ходе совещания в Правительстве республики. Региональными операторами направлены заявки на поставку 15 единиц техники, 13 уже закуплено.

По многим показателям Башкортостан входит в зелёную зону. Тем не менее есть потребность в обустройстве еще 204 контейнерных площадок и приобретении более 2 тыс. контейнеров. С 1 сентября начинают действовать новые правила обращения с ТКО.