В Башкирии люди с ОВЗ помогают бойцам СВО

Время активных действий. Общество инвалидов Баймакского района отправит участникам спецоперации браслеты выживания. Материалы для армейских браслетов первоначально предоставила руководитель волонтерского движения «Мы вместе» Лилия Такаева, а потом общество инвалидов еще и само закупило шнуры.

Чтобы поддержать своих земляков на передовой, люди с ограниченными возможностями здоровья порой сами превозмогают боль. Но именно тот, кто ведет каждодневный бой со своим недугом, как никто другой понимает тех, чья жизнь ежедневно подвергается опасности на фронте.