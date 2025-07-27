День ВМФ в Башкирии: традиции, новые боевые катера и героические истории

Праздник мужества, отваги и беззаветной преданности Отчизне. В последнее воскресенье июля в республике, как и по всей стране, отметили День военно-морского флота. Это дань уважения всем тем, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ. Многие участвуют в зоне спецоперации, ну а ветераны активно помогают фронту. В Уфе, например, начали собирать боевые катера для штурмовых групп.

Собрана боевая машина полностью в Башкортостане. Причем не на каком-то специализированном производстве, а руками энтузиастов. Конструкторы — ветераны ВМФ, члены морского собрания республики. Алик Тушебаев проходил службу в начале 90-х. Ушел в запас в звании старшины второй статьи.

В цехе делают сразу два вида катеров: речных и морских. Одно из отличий последних — более закрытый и обтекаемый корпус. Первые опытные образцы уже прошли испытания и показали себя с хорошей стороны. Они легкие и маневренные. Что немаловажно — ремонтопригодные. В случае повреждения катер может доехать до базы и на одном двигателе, да и найти запчасти не составит никакого труда. Уже совсем скоро на этих боевых машинах военнослужащие будут выполнять задачи в зоне СВО.

Больше трех веков флот защищает Отечество. И у Башкортостана богатые морские традиции. На попечении региона есть ряд подводных боевых судов. В их числе — пограничный боевой корабль, получивший название «Уфа». И одноименная подводная лодка.

Связать свою жизнь с морем он хотел с детства. Дмитрий Хохлов — капитан второго ранга. Мужчина стал одним из самых молодых командиров подлодки — на эту должность его назначили в 28 лет. Несмотря на то, что он давно в отставке, в его доме всё напоминает о службе и море. Это и развевающийся над входом флаг военно-морского флота, и картины, и даже беседка, которую он называет кают-компанией.

Три года назад Родина вновь призвала Дмитрия Хохлова на службу. Офицер ушел в зону спецоперации, правда, уже в сухопутные войска. Во время выполнения боевой задачи был ранен и едва не потерял ногу. Сейчас ветеран СВО проходит реабилитацию и привыкает к мирной жизни в кругу своей семьи.

Именно Дмитрию Хохлову в этом году выпала особая честь — возглавить традиционный парад в честь Дня ВМФ, который торжественно отметили в уфимском Парке Победы. Ветераны флота, кадеты и просто жители собрались, чтобы почтить память павших и воздать должное тем, кто и сейчас несет службу на морских рубежах.