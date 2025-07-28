В Уфе разгорается конфликт из-за собак в жилом доме

Жители уфимской многоэтажки вынуждены сосуществовать в одном подъезде с псарней. Так они называют квартиру, в которой живут несколько собак. Люди утверждают: животные там одни, хозяйка приходит только покормить. Собаки постоянно лают — и днем, и ночью.

Хозяев дома нет, но ответ с той стороны двери есть. В несколько собачьих голосов. Судя по всему, там целая стая. Житель подъезда Владимир Дорогутин говорит, что собачий лай разносится по всему дому. Хозяйка квартиры приходит, но только чтобы проведать своих питомцев.

Проблема шума беспокоит жителей дома уже порядка полугода. С тех пор как сменился владелец квартиры, говорят люди, лай стал постоянным саундтреком их жизни. Стоя на улице, можно увидеть, как собаки выглядывают из открытого окна. Жильцы отмечают: сама хозяйка здесь не живет. Приходит регулярно, выгуливает, но не всех четвероногих. По словам жильцов, они пытались решить проблему в частном разговоре. Хозяйка уверяла, что собак пристроит.

Со съемочной группой телеканала БСТ хозяйка квартиры встречаться не захотела. А в телефонном разговоре заявила, что занимается решением проблемы. Вот только власти Орджоникидзевского района столицы пояснили, что вопросы с животными, которые живут в квартирах, — за пределами полномочий администрации.