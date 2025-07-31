Предприниматель из Уфы доставил гумпомощь на Курщину

Предприниматель Юрий Кисилёв вернулся в Уфу из Курской области, куда отвозил гуманитарную помощь по заявкам наших военнослужащих. Штурмовикам передали антидроновые одеяла, квадрокоптеры, станции РЭБ и другие спецсредства, необходимые для выполнения боевых задач, на сумму более двух миллионов рублей.

Передача груза состоялась недалеко от линии соприкосновения, так что новое оборудование сразу же было взято в работу. Кроме этого, предприниматель привёз добровольцам блюда национальной башкирской кухни, а также приветы от Главы Башкортостана и волонтёров.